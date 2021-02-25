«Шахтёр» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз Константина Генича на матч плей-офф Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтёр» — «Маккаби» Тель-Авив.
Ставка: победа «Шахтёра» за 1.75.
«Донецкий «Шахтёр» в Киеве будет принимать «Маккаби» из Тель-Авива. В первом матче была победа украинского клуба 2:0. Да и вообще «Шахтёр» более проверенный, опытный еврокубковый боец. Понятно, что потеряли Коваленко, который ушёл в «Аталанту». Но и без него есть кому играть. Там и Тайсон, и Жуниор Мораеш, и Патрик, и Марлос. Очень здорово они комбинировали в первой игре, забили два прекрасных мяча. Особенно первый гол был хорош, второй — подловили на контратаке.
Если «Шахтёр» сыграет грамотно, выстроит свою игру, исходя из результата первого матча, то можно будет не раз подловить «Маккаби» либо в контригре, либо за счёт индивидуальных качеств игроков группы атаки. Думаю, что и во втором матче «Шахтёр» имеет все возможности и ресурсы, чтобы переиграть «Маккаби».
Мой прогноз — победа «Шахтёра» за хороший коэффициент 1.75», — сказал Генич.
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