«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вердер» — «Айнтрахт» в 23-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.80.
«Пятничный матч Бундеслиги. В нём сыграют «Вердер» и «Айнтрахт». Франкфуртская команда не проигрывает с 12 января, то есть уже полтора месяца. И мне кажется, что у неё есть неплохие шансы эту серию продлить.
«Вердер» довольно смел, но «Айнтрахт» сейчас одна из самых отлаженных команд в Германии. В этом точно убедилась мюнхенская «Бавария», которая проиграла Франкфурту. У «Айнтрахта» достаточно времени для подготовки к этой игре и ресурсов хватает, чтобы такого соперника, как «Вердер», побеждать.
Думаю, что «Айнтрахт» понимает: по итогам нынешнего сезона можно и хорошую позицию в еврокубках получить. Большинство команд в верхней части таблицы нестабильны. Соответственно такие матчи надо выигрывать. Чистая победа «Айнтрахта» за 1,8. Мне представляется, что это очень неплохой вариант для ставки», — сказал Андронов.
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