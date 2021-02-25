«Вердер» — «Айнтрахт». Прогноз: Андре Силва и Цубер оставят «Байер» с «Боруссией» позади

За 10 домашних матчей в Бундеслиге бременцы одержали лишь две победы. А соперник очень хорош.

26 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу франкфуртцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех бременцев оценён экспертами в 4.20. А ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Вердер» — «Айнтрахт» Ф 26 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Вердер» — «Айнтрахт» Франкфурт получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Германии «Вердер» — «Айнтрахт» (26.02.2021)

Второй месяц 2021 года уже подошёл к концу. Это значит, что стадия плей-офф еврокубков стартовала, а в европейских чемпионатах давно буйствует второй круг. Немецкая Бундеслига такими темпами добралась до 23-го тура, программа которого откроется 26 февраля поединком «Вердера» и «Айнтрахта» из Франкфурта.

«Авангард» — «Салават Юлаев». Прогноз: жаркая битва в Балашихе за второе место Востока В пяти из семи предыдущих очных встреч соперники забивали более пяти голов. Ждём веселья.

Бременцы явно сделали выводы из провального прошлого сезона, когда чуть не лишились прописки в высшем дивизионе страны. Сейчас, после 22-го тура чемпионата Германии, они идут на 12-й позиции в турнирной таблице, набрав 23 балла. Отрыв от зоны вылета составляет шесть пунктов, жить можно.



При этом есть ещё игра 20-го тура против скромной «Арминии» в запасе, которая была перенесена из-за непогоды. А выглядят бело-зелёные довольно неплохо, особенно в последнее время. В семи предыдущих матчах первенства потерпели только два поражения, одно из которых от «Боруссии» М (0:1).



Второе случилось в поединке 22-го тура против «Хоффенхайма». Бремен гостил в Зинсхайме и уступил с разгромным счётом 0:4, причём по делу. За все 90 минут нанёс всего лишь два удара в сторону ворот соперника, хотя владел мячом не меньше (49% игрового времени). Притом что у «деревенских» серьёзные кадровые проблемы.

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«Айнтрахт» тоже зря времени не терял. Последние выступления, равно как и сезон в целом, пока что вовсю претендуют на звание безупречных. Любопытно, что предыдущее поражение в немецкой Бундеслиге клуб потерпел аж в середине декабря, то есть более двух месяцев назад.



За это время франкфуртцы успели провести 11 встреч в первенстве, в которых одержали сразу девять побед. Ещё две ничьи пришлись на «Боруссию» М (3:3) и «Фрайбург» (2:2), а в последнем матче умудрились оставить не у дел мюнхенскую «Баварию» (2:1). И на фоне вечного чемпиона страны смотрелись крайне бодро.



Теперь в турнирной таблице чемпионата Германии «орлы» гордо летят на четвёртой строчке, набрав за 22 тура 42 очка. У «Вольфсбурга» очков столько же, ближайшие преследователи «Байер» и дортмундская «Боруссия» отстают на пять и шесть пунктов соответственно, а до лидера «Баварии» не хватает семи.

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Букмекеры справедливо считают «Айнтрахт» фаворитом. Форма замечательная, да и «Вердер» далеко не тот соперник, которого стоит опасаться. Даже за 10 игр на своём поле в текущем розыгрыше Бундеслиги бременцы сумели одержать всего лишь две победы, забив только девять мячей. Цифры скромные.



Франкфуртцы же с результативностью не имеют абсолютно никаких проблем. Более того, наряду с априори результативными мюнхенцами они забивают больше других. В 22 турах оформили 45 мячей, поспорить может разве что «Боруссия» Д, у которой столько же голов за то же время.



А на таком фоне ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.77 выглядит интересно. Статистика личных встреч не против, в семи из десяти предыдущих противостояний «орлы» забивали более одного мяча. При желании можно проверить и лобовую победу гостей за 1.85, всё же они находятся в шикарном состоянии.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Вердер» — «Айнтрахт» 26 февраля 2021 года

«Айнтрахт» находится в отличной форме, порядок с забитыми мячами, регулярные победы, сенсационное место в зоне Лиги чемпионов. «Вердер» на своём поле не представляет серьёзного сопротивления, мало забивает, а побеждает по праздникам. Так что ждём уверенного футбола в исполнении гостей. И, скорее всего, победы.



Ставка 1: победа «Айнтрахта» за 1.85.



Ставка 2: индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча за 1.77.