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«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Ярославле
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Салават Юлаев».

Ставка: итоговая победа «СЮ» за 2.07.

«У этой игры будет вот какая интрига: в 14:30 мск в Балашихе начнётся матч «Авангарда» с «Барысом», и если казахстанский клуб побеждает, а «ястребы» при этом не набирают ни одного очка, то у «Салавата Юлаева» в Ярославле появляется интересный шанс.

Этот матч начнётся в 17:00, и Уфа уже будет знать, как сыграл «Авангард». Если омичи потеряют два очка, то «Салават Юлаев» просто обязан будет побеждать в Ярославле. Это выведет их на первое место в дивизионе Чернышёва, что даст второе место в Восточной конференции со всеми вытекающими преференциями в плей-офф.

Кроме того, «Салават Юлаев» сейчас очень горячий — одержал девять побед подряд. И в ударе лидер клуба Теему Хартикайнен, который всё решил в недавнем матче с «Авангардом», сделав дубль.

Я бы в этом поединке взял кэф 2.07 на то, что «Салават Юлаев» одержит итоговую победу над «Локомотивом», пусть даже для этого придётся бить буллиты. Мотивация у Уфы должна быть очень высокой».

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