«Севилья» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 25-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Барселона» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: гол Месси за 1.85.

«Севилья» и «Барселона» в турнирной таблице находятся рядом. В последнее время команда Лопетеги в полном порядке, если не брать во внимание матч Лиги чемпионов с «Боруссией». И для «Барселоны» матч Лиги чемпионов сложился не лучшим образом — тоже было домашнее поражение.



Но если говорить о чемпионате Испании в целом, то вся борьба ещё впереди. Мы видим, что забуксовал «Атлетико»: «Реал» отстаёт лишь на 3 очка, «Барселону» отделяет 5 очков, правда, у «матрасников» есть матч в запасе. Но и «Севилья» не так уж далеко. Сложный матч для прогноза.

Два последних выезда на «Рамон Санчес Писхуан» ничего хорошего «Барселоне» не принесли. Каталонцы не могут забить, но трижды в одну воронку снаряд не падает. Думаю, что на этот раз «Барселона» должна забить. Она не лучшим образом сыграла с «Кадисом» (1:1), на неделе «Барселона» сыграла также и с «Эльче» (3:0). Снова был в порядке Лионель Месси. Кто-то может сказать, что он только с «Кадисом» и «Эльче» может быть в порядке. Кроме того, Месси пытается догнать своего друга Луиса Суареса в гонке бомбардиров.



Повторяю, сложно здесь что-то прогнозировать, поскольку матч действительно сложный. Ведь когда «Севилья» выигрывает пять подряд и пропускает в одной встрече, то сложно представить, что предлагать. У меня однозначного мнения на эту игру нет.



Можно сыграть и «обе забьют», но коэффициент здесь не очень высокий, хотя «Барселона» по-прежнему неубедительно играет в защите. Но именно «Севилья» — любимая команда Лионеля Месси в период его игры за «Барселону». Он ей забивает чаще, чем другим командам. Надеюсь, что сейчас определённое проклятие с арены «Рамон Санчес Писхуан» будет снято и Месси забьёт.



Если решите поставить на гол Месси в этой игре, имейте в виду, что коэффициент в этой ставке приличный».