«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 27.02.2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «СЮ» + тотал меньше 5.5 шайбы за 4.30.

«Салават Юлаев», выходя на ярославский лёд, будет знать все расклады. Ему уже будет известен результат матча «Авангард» — «Барыс», который играется на два с половиной часа раньше ярославского. А ещё раньше «Магнитка» сыграет с «Трактором» — и уфимцы будут знать, догнали ли их уральцы.



То есть «Салават» может занять в Восточной конференции любое место от второго до четвёртого, но, скорее всего, останется на своём третьем. Но даже ради этого третьего места, если «Магнитка» победит, башкирской команде придётся попотеть.



Определяющим в ярославском противостоянии мне кажется тот факт, что «Локомотив», недавно занимавший третье место на Западе, нынче занимает четвёртое. А «Салават Юлаев», ранее бывший четвёртым на Востоке, теперь там третий. Чувствуете встречную динамику? Добавим сюда, что у уфимцев текущая победная серия насчитывает уже девять матчей. И если её не удалось обломить «Авангарду» и «Ак Барсу», то неужели это сможет сделать «Локомотив»? Который подходит к плей-офф, мягко говоря, без набора скорости.



Резюме: гостевая победа «Салавата». Непростая, может быть, даже и не в основное время, хоть я и думаю, что уфимцам хватит 60 минут. Но в любом случае она будет минимальной, да и сам матч получится весьма низовым».