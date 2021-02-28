«Тоттенхэм» – «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Бернли».

Ставка: победа «Тоттенхэма» всухую за 2.56.

«Если не принимать во внимание два матча против посредственных австрийцев в Лиге Европы, у «Тоттенхэма» всего одна победа в последних семи матчах. Вряд ли «шпоры» могут уже всерьез рассчитывать на место в четверке, что изначально являлось главной целью на сезон. Попасть в Лигу чемпионов лондонцы, похоже, теперь могут разве что путем победы в Лиге Европы.



«Бернли» примерно одинаково выглядит во всех матчах сезона, это одна из самых предсказуемых команд лиги. Наверняка и против «шпор» они сыграют в свой простой и понятный футбол. И наверняка же «шпорам» не будет так уж просто с ним совладать.



Думаю, хозяева все же победят, особенно если Моуринью доверит больше времени Деле Алли, который начал все и всем доказывать».