«Тоттенхэм» – «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» – «Бернли».
Ставка: победа «Тоттенхэма» всухую за 2.56.
«Если не принимать во внимание два матча против посредственных австрийцев в Лиге Европы, у «Тоттенхэма» всего одна победа в последних семи матчах. Вряд ли «шпоры» могут уже всерьез рассчитывать на место в четверке, что изначально являлось главной целью на сезон. Попасть в Лигу чемпионов лондонцы, похоже, теперь могут разве что путем победы в Лиге Европы.
«Бернли» примерно одинаково выглядит во всех матчах сезона, это одна из самых предсказуемых команд лиги. Наверняка и против «шпор» они сыграют в свой простой и понятный футбол. И наверняка же «шпорам» не будет так уж просто с ним совладать.
Думаю, хозяева все же победят, особенно если Моуринью доверит больше времени Деле Алли, который начал все и всем доказывать».
- 28 февраля 2021
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:13
-
07:04
-
02:00
-
00:00
- 27 февраля 2021
-
22:00
-
21:15
-
21:07
-
20:45
-
20:03