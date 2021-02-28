Альварес – Йылдырым: где будет трансляция, смотреть в прямом эфире, кто победит

В ночь с 27 на 28 февраля мск действующий обладатель поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе 30-летний мексиканец Сауль Канело Альварес проведёт защиту своих титулов против обязательного претендента – второго номера рейтинга Всемирного боксёрского совета 29-летнего турка Авни Йылдырыма.
Это уже второй бой Канело за небольшой промежуток времени. Начало поединка – не ранее 3:00 мск 28 февраля. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на официальном сайте стриминговой платформы DAZN.
Аналитики букмекерских контор однозначно считают Сауля Альвареса фаворитом предстоящего боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.03, это примерно 92% вероятности. На успех Йылдырыма можно сделать ставку с коэффициентом 18.00 (5%). Вероятность ничейного исхода оценили коэффициентом 27.00 (3%).
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