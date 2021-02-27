«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч 20-го тура РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: ничья за 3.35, тотал меньше 2.5 гола за 1.74, ничья в первом тайме за 2.09.
«Очень большой матч, московское дерби. Здесь команды играют настороженно. Особенно если говорим о матчах после зимнего перерыва. Здесь и настороженность, и опасливость, и отсутствие сыгранности. В этих турах команды обычно не забивают много голов, поэтому высокой результативности не жду.
У ЦСКА не будет Акинфеева и Дивеева. Это очень большие потери для обороны. Мне кажется, свой гол армейцы забьют, но и пропустят без двух ключевых футболистов обязательно».
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