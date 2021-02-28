«Спартак» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 20-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Рубин».

Ставка: «Спартак» не проиграет и обе команды забьют за 2.23.

«У «Рубина» игра первая в сезоне, а «Спартак» уже успел провести первый матч и проиграть его 0:2 «Динамо». Удивительно, но после ухода Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартак» разучился забивать: без теперь уже бывшего гендиректора красно-белые забили в трех матчах (с «Сочи», «Зенитом», «Динамо») один мяч, и тот «чужими ногами» — усилиями зенитовца Ловрена.



Ситуацию надо исправлять, и «Рубин» — удобный соперник для этого случая. Доменико Тедеско дважды выигрывал у Леонида Слуцкого — 2:0 и 2:1, правда, оба раза в Казани.



Ожидаю острой игры. «Спартаку» нельзя проигрывать в четвертый раз подряд, потому что сразу начнется истерика. «Рубин» же будет ловить свои шансы в статусном поединке, на который Слуцкий будет настраивать команду по-особому. Ключевой момент- сыграет ли Промес. Думаю, голландец точно получит игровое время. Я бы делал ставку на то, что после выхода на поле Квинси хотя бы раз ударит в створ. Как говорят, физическое состояние Промеса в полном порядке, он ведь приехал в разгар сезона в Голландии и, возможно, готов даже лучше остальных спартаковцев. Очевидно, что сейчас у нападающего будет серьезный эмоциональный заряд, и в первых же играх он должен набирать баллы за результативность.



Мой прогноз — «Спартак» не проиграет и обе команды забьют. Также можно заложиться на гол или голевой пас Промеса».