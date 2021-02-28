«Лестер» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч 26-го тура АПЛ
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер Сити» — «Арсенал».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола в матче за 1.85, «Лестер Сити» не проиграет за 1.45.
«Победа «Лестера» достаточно высоко котируется букмекерами. Ничья и успех «Арсенал» идут примерно с одинаковыми значениями.
Но я бы не стал пробовать угадать результат, поскольку в этом матче может случиться что угодно. Хотя шансы хозяев, думаю, выше. Предпочту поставить на тотал меньше 2.5 гола. Потому что «Лестер» в последних матчах против «Арсенала» выглядит очень блекло. Ну и «канониры» наколотили кошелку мячей «лисам» в этом противостоянии достаточно давно. Один-два гола мне кажутся потолком».
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