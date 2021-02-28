«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Атлетико» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.55, второй тайм результативнее первого за 2.07.

«Одна из самых интересных игр тура. И те, и другие в не очень хорошем состоянии сейчас. «Вильярреал» шесть матчей подряд не выигрывал в чемпионате. Он больше всех в чемпионате сыграл вничью — 13 раз. В Лиге Европы две победы над «Зальцбургом» одержаны, но надо было видеть эти матчи. Я комментировал две последних игры «Вильярреала», и очень неоднозначное впечатление он оставил. И с Бильбао отскочили. С «Зальцбургом» выиграли, но соперника точно не превосходили.



Но и «Атлетико» сейчас выглядит немножечко подавленным. Было поражение от «Леванте» в чемпионате. В Лиге чемпионов проиграли «Челси». При этом даже ни одного удара в створ ворот «Атлетико» не нанес. Есть проблемы у команды Симеоне. Это все прекрасно видят.



Ждать фееричного футбола на «Эстадио де ла Керамика», думаю, не стоит. И вряд ли игра побалует нас большим количеством моментом и результативностью. «Вильярреал» сейчас играет очень скупо и сдержанно. «Атлетико» не в том виде и состоянии после нескольких неудач, чтобы лезть в открытую на такого соперника.



Есть резон сыграть либо низ в этом матче, либо «второй тайм больше первого». Когда команды подустанут, могут пойти ошибки и голы. Здесь коэффициент хороший — выше «двойки». Думаю еще, что первый тайм не получится результативным. Вряд ли команды с шашкой наголо полетят друг на друга. Так что за 1.55 хороший вариант «тотал первого тайма меньше 1 мяча».