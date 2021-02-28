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«Вильярреал» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

«Вильярреал» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0
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Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Вильярреал» — «Атлетико Мадрид».

Ставка: «Атлетико» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.46.

«Мадридский «Атлетико» провёл уже четыре неудачных матча подряд. Чёрной полосе пора бы завершиться, Диего Симеоне наверняка наведёт порядок. Не думаю, что «индейцы» проиграют «Вильярреалу», который в четверг бился в Лиге Европы основным составом.

Также тут напрашивается ставка на «тотал меньше». «Вильярреал» при Эмери поскучнел и не устраивает голевых феерий. Тотал в 4.5 мяча не пробивался ни разу за 24 матча «подводников» в чемпионате. А в очных матчах «Вильярреала» и «Атлетико» более четырёх голов в последний раз забивали ещё при Форлане и Агуэро. Более того, в 13 из 16 последних очных матчей был тотал меньше 2.5 мяча. В первом круге они сыграли 0:0».

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