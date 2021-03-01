«Реал» — «Реал Сосьедад»: ставка Максима Калиниченко на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.06.



«Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад» сыграют в этом туре испанского чемпионата. Встречаются два клуба из первой пятерки Ла Лиги.



Так, «Реал Сосьедад» в начале сезона показывал весьма неплохие результаты и шёл довольно высоко, в первой четвёрке. В то время мадридцы испытывали большие проблемы и располагались в середине таблицы.



Сейчас же ситуация изменилась, команда Зидана уже борется за второе место с «Барселоной». Однако «Сосьедад» всё ещё занимает строчку высоко в таблице – пятую. Правда, его отставание от «Севильи», идущей на четвёртой позиции, составляет уже семь баллов.



На данный момент «сливочные» находятся в лучшей форме, чем их сегодняшний соперник. Они вышли на стабильные победы. Зидан имеет большие проблемы с составом, много игроков находятся в лазарете. Однако «Реал» Мадрид всё равно выигрывает в последнее время – пять побед подряд.



А вот «Сосьедад» выступает неважно, часто теряет очки. В чемпионате он давно не проигрывал, однако в других турнирах у него всё не так хорошо. Например, недавно в первом матче 1/16 финала Лиги Европы он разгромно уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4. Правда, во втором матче он смог сыграть с англичанами в нулевую ничью, но это не спасло «Сосьедад», и он вылетел из ЛЕ.



А вот Мадрид несколько дней назад встречался с «Аталантой» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. Некоторые склонялись к успеху итальянцев в этой игре. Однако выиграл именно «Реал» — 1:0. Не последнюю роль в его успехе в этой встрече сыграло раннее удаление игрока у бергамасков.



Учитывая то, что команда Зидана недавно играла и сейчас будет уставшей, а также её проблемы с составом, думаю, что игра не будет результативной. «Сливочные» в последнее время и так редко выигрывают с большим счётом. Считаю, что Зидан и в этой встрече постарается победить, потратив минимум усилий.



«Сосьедад» имеет хорошую атаку, часто много забивает. Однако в игре с таким сильным соперником, думаю, он будет не столь результативен. Слишком опасно часто убегать в атаку в матчах с «Реалом», — сказал Калиниченко.