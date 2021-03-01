«Эвертон» – «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» – «Саутгемптон».



Ставка: «Эвертон» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.04.



«Конечно, долгожданная победа на «Энфилде» подняла боевой дух «ирисок». И это очень вовремя. По потерянным очкам «Эвертон» идет вровень с «Челси», который в таблице пятый, и, разумеется, приложит все силы, чтобы оставшиеся 14 игр сезона провести на своём максимуме. Благо кадровая ситуация у Анчелотти значительно улучшилась, и выбор состава больше не является головной болью итальянца.



А вот «Саутгемптон» не выигрывает уже восемь туров. У «святых» мало что получается на поле, что, в общем-то, логично, учитывая то, что команда сдала и физически, и морально. Не работают прессинг и быстрый переход в атаку, а это были чуть ли не главные козыри «святых». У Хазенхюттля последняя цель на сезон – попытаться побороться за Кубок, но до четвертьфинала с «Борнмутом» еще целый месяц.



Вряд ли игра будет слишком зрелищной. «Саутгемптон» пусть и играет далеко не так мощно, как раньше, но всё ещё достаточно организован. А против организованных и нераскрывающихся соперников «Эвертон» порой испытывает сложности», — сказал Петросьян.