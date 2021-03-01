«Спартак» — «Рубин»: обзор матча 28 февраля, кто победил, как сыграли, авторы голов

«Спартак» проиграл «Рубину» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Первый гол был забит на 53-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия получил передачу низом у чужой штрафной, после чего выстоял под прессингом со стороны Виктора Мозеса, пасом нашёл Джордже Деспотовича, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот. На 89-й минуте Деспотович оформил дубль и поставил точку в матче.
В обеих командах были удаления. В конце первого тайма поле покинул хавбек «Спартака» Роман Зобнин, а на 71-й минуте был удалён полузащитник гостей Оливер Абильгор.
Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.84. Успех «Рубина» оценивался в 4.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4700 рублей. Ставки на ничью принимались за 3.74.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.79, «обе забьют — нет» — за 1.85, а удаление — за 3.20.
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