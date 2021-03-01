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Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед стартом плей-офф

Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед стартом плей-офф
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2 марта стартует розыгрыш Кубка Гагарина. 16 лучших команд по итогам регулярного чемпионата будут оспаривать заветный трофей. Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина-2021.

По оценке аналитиков, больше всего шансов выиграть у «Ак Барса» и ЦСКА. Поставить на любой из этих клубов можно с коэффициентом 4.00. Казанцы в первом раунде сыграют с «Торпедо» (500.00), а армейцы — со «Спартаком» (400.00).

За 6.00 можно сделать ставку на питерский СКА. Команда Валерия Брагина начнет плей-офф серией с минским «Динамо» (500.00). Шансы «Авангарда», «Металлурга» и московского «Динамо» оценивают коэффициентом 10.00. Омичам предстоит серия с «Автомобилистом» (100.00), магнитогорцам — с «Барысом» (150.00), а москвичи сыграют с «Северсталью» (1000.00).

Поставить на «Локомотив» или «Салават Юлаев» можно с коэффициентом 15.00. Ярославцы в Кубке Гагарина стартуют противостоянием с «Йокеритом» (130.00), а уфимскому клубу соперничать с «Трактором» (60.00).

Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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