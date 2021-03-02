«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».
Ставка: победа «Вулверхэмптона» с форой (+2) за 1.87.
«Ман Сити» не изменяет себе. Против «Вест Хэма» команда Гвардиолы, как обычно, не напрягаясь, добилась нужного результата. У «молотобойцев» было даже больше реальных возможностей отличиться, но они из своих полутора моментов забили один, а «Сити» из одного сделали два гола и взяли очередные три очка.
Вряд ли что-то сильно изменится в предстоящей игре. «Волки» наверняка сыграют максимально закрыто и компактно. А у «Сити» к тому же на выходных дерби с «Юнайтед», так что перенапрягаться с явно уступающим по уровню соперником резона не будет», — сказал Петросьян.
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