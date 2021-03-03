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«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Кубка Германии

«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Кубка Германии
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Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург».

Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет и обе забьют за 2.08.

«Матч соперников в топ-форме. Феноменальная сухая серия «Вольфсбурга» продолжается уже восемь матчей! Когда-то должно настать время, чтобы она закончилась. Кубок, который подразумевает более фривольный формат, и играющий дома сильный соперник позволяют предположить, что гости всё же пропустят впервые с 16 января. В четырёх последних матчах в Лейпциге хозяева поля поражали ворота гостей.

Предыдущая встреча соперников — в Вольфсбурге в январе 2021 — завершилась весёлой ничьей 2:2. И это был тот самый матч, когда «волки» в последний раз пропустили, перед тем как засушить всех следующих соперников! Круг должен замкнуться, «Лейпциг» обязан забить.

«Лейпциг» в принципе весело играет с большинством сильных команд дома. Поэтому выбираю «обе забьют» и предположу, что благодаря домашним стенам хозяева пройдут дальше. Правда, не исключаю, что через дополнительное время или серию пенальти», — сказал Симонов.

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