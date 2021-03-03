ЦСКА – «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на встречу Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 1-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 ЦСКА – «Спартак».



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.27.



«Если подходить к данному противостоянию с точки зрения сухой статистики, то у «Спартака» не просто нулевые шансы на прохождение в финал конференции, а они уходят куда-то в область отрицательных значений. Спорить можно лишь о том, получится ли у красно-белых даже не выиграть, а вымучить и вымолить одну-единственную победу, чтобы можно было смотреть в глаза своим болельщикам.



Мне кажется, в итоге получится именно так, и будет казаться именно так, если не смотреть сами матчи, а просто проглядывать результаты. На самом деле каждый матч (или, по крайней мере, до третьей победы армейцев) будет преисполнен нервов, интриги, играться «от ножа», и преимущество к финальной сирене в две шайбы будет возможно лишь при влетании последнего гола в пустую «калитку» на последних секундах.



То есть преимущество ЦСКА над «Спартаком» в любом из аспектов колоссальное и для красно-белых катастрофическое. Но подопечные Знарка в этом четвертьфинале будут играть так, как в текущем сезоне еще не играли. Там рваться станет не только филейная часть и предметы верхнего и нижнего гардероба. Там сами игроки будут разрываться пополам, причем в каждом из, как минимум, первых четырех матчей серии.



Именно поэтому я не берусь с ходу предсказывать счет в этой весьма нелогичной серии, где ее итог с равными шансами может колебаться от 4-0 в пользу ЦСКА до 4-3 в пользу «Спартака». Здравый смысл заставляет меня бродить где-то возле первого результата, но красно-белая душа требует второго.



А в первом матче будет бойня. Варфоломеевская ночь, переходящая в утро стрелецкой казни. ЦСКА, конечно, победит. Не факт, что в основное время, но все-таки победит. И преимущество победителей будет скорее всего самое минимальное», — сказал Лебедев.

ЦСКА — «Спартак». Прогноз: «армейцы» спокойно заберут московское дерби у Олега Знарка ЦСКА не проигрывал «Спартаку» в основное время с сентября 2013 года.