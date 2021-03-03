«Фиорентина» — «Рома»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Рома».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.89.



«Фиорентина» примет дома «Рому» в очередном туре итальянского чемпионата. Команда из нижней части таблицы встречается с клубом, который борется за места выхода в Лигу чемпионов.



«Рома» все еще держится в числе лучших команд Италии. В последнее время места выхода в еврокубки распределяются очень по-разному. Плотность команд от второго до седьмого места очень большая.



Вот римляне сейчас идут на пятом месте и обгоняют «Лацио» с «Наполи» со строчек ниже всего на одно очко. При этом «Ювентус» с «Аталантой» опережают «Рому» на два балла. Каждый тур эти команды могут меняться местами. Сами римляне не так давно крепко располагались на третьем месте. Но вот сейчас они съехали аж на пятую строчку.



Все дело в нестабильных результатах «Ромы». Она стала терять много очков, время от времени проигрывая. Иногда «Рома» выдает абсолютно странные матчи, как например, с «Беневенто» — 0:0. Но все-таки уступает «Рома» только сильным клубам. За последнее время у нее было только два проигранных матча: «Милану» (1:2) и «Ювентусу» (0:2). Такая статистика играет в пользу «Ромы» в ее матче с относительно слабой «Фиорентиной».



«Фиалки» же проваливают этот чемпионат. Точнее, окончательно они его еще не провалили. Пока «Фиорентина» немного оторвалась от зоны вылета и идет на 15-м месте. Но от середины таблицы она уже сильно отстала – на десять очков. А от команд ниже она имеет не такой большой отрыв.



«Фиорентине» нужны победы, чтобы закрепиться ближе к середине таблицы. Однако с этой задачей она пока не справляется. За последние 11 матчей она победила всего в трех встречах. В большинстве игр за этот период «фиалки» уступили. Имеют успех они только в матчах с соперниками, которые идут рядом с ней в таблице или ниже. Почти все клубы из верхушки Серии А легко обыгрывают «Фиорентину».



Про Сашу Кокорина тут нечего особо сказать. Он еще восстанавливается от травм и привыкает к итальянскому чемпионату. Но я думаю, с ним или без него, голы в этой игре будут. «Фиорентина» хоть и часто проигрывает, однако одним забитым мячом обязательно отмечается. «Рома» же, наоборот, редко пропускает в последнее время.



По моему мнению, «фиалки» способны огорчить оборону «римлян», которые на это обязательно ответят парочкой голов», — сказал Калиниченко.