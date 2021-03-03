«Бернли» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бернли» — «Лестер».
Ставка: победа «Лестера» за 2.06.
«В последних матчах «Лестер» сыграл неудачно. Он расстался с Лигой Европы, уступив достаточно скромной «Славии». Ну и матч против «Арсенала» получился совсем плохим для «лис». Лидеры АПЛ уходят в отрыв.
Команды не играли вничью уже в пяти матчах на поле «Бернли». Три раза были сильнее хозяева, два – гости. Часто это были верховые матчи. В половине случае забивали обе команды.
В этой игре я бы поставил на победу «Лестера». «Бернли» – не самая плохая команда в этом сезоне, но она пропустила четыре мяча от «Тоттенхэма» в последнем туре. Еще была домашняя ничья с «Вест Бромвичем», ничья с «Фулхэмом». Это не самые радостные результаты для клуба.
Букмекеры тоже считают «Лестер» фаворитом в предстоящей игре. Его победа идет с неплохим коэффициентом – около двух.
Март – традиционно самый сложный месяц для команд АПЛ. Здесь многое зависит от длины скамейки. У «Бернли» глубина состава очень скудная», — сказал Казаков.
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