«Бернли» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 29-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бернли» — «Лестер».



Ставка: победа «Лестера» за 2.06.



«В последних матчах «Лестер» сыграл неудачно. Он расстался с Лигой Европы, уступив достаточно скромной «Славии». Ну и матч против «Арсенала» получился совсем плохим для «лис». Лидеры АПЛ уходят в отрыв.



Команды не играли вничью уже в пяти матчах на поле «Бернли». Три раза были сильнее хозяева, два – гости. Часто это были верховые матчи. В половине случае забивали обе команды.



В этой игре я бы поставил на победу «Лестера». «Бернли» – не самая плохая команда в этом сезоне, но она пропустила четыре мяча от «Тоттенхэма» в последнем туре. Еще была домашняя ничья с «Вест Бромвичем», ничья с «Фулхэмом». Это не самые радостные результаты для клуба.



Букмекеры тоже считают «Лестер» фаворитом в предстоящей игре. Его победа идет с неплохим коэффициентом – около двух.



Март – традиционно самый сложный месяц для команд АПЛ. Здесь многое зависит от длины скамейки. У «Бернли» глубина состава очень скудная», — сказал Казаков.