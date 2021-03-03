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«Уфа» — «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на игру Кубка России

«Уфа» — «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на игру Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 Кубка России сезона-2020/2021 «Уфа» — «Урал».

Ставка: ничья за 3.10.

«Урал» неплохо сыграл в атаке с «Краснодаром», но дело в том, что у «быков» очень неважная защита. У «Уфы» и защитников будет больше, и играть они будут более организованно.

Не стоит забывать, что это игра на Кубок. Она будет настороженной. Тем более встреча пройдёт на искусственном газоне. Это тоже минус. Ждать много голов в ней не стоит. Поэтому я думаю, что основное время закончится вничью, потому что команды практически равны», — сказал Ловчев.

«Уфа» — «Урал». Прогноз: холодно, зрителей мало, голов ещё меньше. Это Кубок России!
1/8 финала Кубка России всё же завершится, хотя зрелище вряд ли получится ярким.
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