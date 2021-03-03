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Кубок России: результаты жеребьёвки, кто с кем сыграет, все пары 1/4 финала

Кубок России: результаты жеребьёвки, кто с кем сыграет, все пары 1/4 финала
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Сегодня, 3 марта, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка России сезона-2020/2021. По итогам жеребьёвки определены все пары четвертьфиналистов турнира.

Результаты жеребьёвки:

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА
«Ахмат» — «Уфа»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Сочи» — «Локомотив»

Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся 7 и 8 апреля 2021 года. Хозяевами станут те команды, которые указаны в парах первыми.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале турнира в 2020 году обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Всего у «Зенита» четыре Кубка страны. Лидером по количеству завоёванных Кубков России является московский «Локомотив». «Железнодорожники» выиграли восемь трофеев.

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