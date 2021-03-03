Кубок России: результаты жеребьёвки, кто с кем сыграет, все пары 1/4 финала

Сегодня, 3 марта, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка России сезона-2020/2021. По итогам жеребьёвки определены все пары четвертьфиналистов турнира.



Результаты жеребьёвки:



«Арсенал» (Тула) — ЦСКА

«Ахмат» — «Уфа»

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Сочи» — «Локомотив»



Матчи 1/4 финала Кубка России состоятся 7 и 8 апреля 2021 года. Хозяевами станут те команды, которые указаны в парах первыми.



Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале турнира в 2020 году обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Всего у «Зенита» четыре Кубка страны. Лидером по количеству завоёванных Кубков России является московский «Локомотив». «Железнодорожники» выиграли восемь трофеев.