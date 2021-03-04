«Барселона» — «Севилья»: обзор матча 03.03.2021, как сыграли, кто забил

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» встречалась с «Севильей». Матч прошёл в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:0.



Основное время матча завершилось со счётом 2:0. Усман Дембеле открыл счёт на 12-й минуте. На 73-й минуте полузащитник «Севильи» Лукас Окампос не реализовал пенальти. Под самый занавес матча арбитр удалил игрока «Севильи» Фернандо. Уже в компенсированное к основному времени матча Жерар Пике удвоил преимущество своего клуба и перевёл матч в овертайм. В первом дополнительном тайме Мартин Брайтвайт забил третий мяч в ворота «Севильи», поставив окончательную точку в этой встрече.



В первом матче «Севилья» обыграла «Барселону» со счётом 2:0. Таким образом, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, а «Севилья» завершила участие в турнире.



Поставить на победу каталонского клуба в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.26: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2260 рублей. Успех гостей оценивался в в 3.20. А ставки на ничью принимались за 3.55.



Тотал меньше 2.5 мяча в основное время шёл за за 2.25, «обе забьют — нет» — за 2.30, а пенальти — за 2.50. На проход «Барселоны» давали 3.75.