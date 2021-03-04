«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси» в 26-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.26.



«Непривычно видеть и «Ливерпуль», и «Челси» вне топ-4. Но таковы реалии на данный момент. И мне кажется, что вскоре обе команды вернутся в четвёрку. По потенциалу это им по силам сделать. Однозначно. И сейчас, на мой взгляд, приходят в себя и те, и другие. «Челси» при Тухеле не показывает яркой игры, но не проигрывает и очень мало пропускает. Что касается «Ливерпуля», то он прервал серию неудач в английской Премьер-лиге, здорово выглядел против «Шеффилда». Думаю, эта победа позволит команде Клоппа раскрепоститься.



«Ливерпуль» очень неудачно в этом календарном году играет дома. Но вечно так продолжаться не может. Где-то очень не везло мерсисайдцам, не использовали большое количество моментов, а соперники выжимали максимум из немногочисленных шансов. Здесь, думаю, серия должна прерваться. Пока что «Челси» – более сырая команда, там ещё предстоит много работы, особенно в плане креатива. У «Ливерпуля» же есть звёздная атака, которая сможет 1-2 шанса реализовать в этой игре.



Поставлю на чистую победу «Ливерпуля». «Челси» пора уже проиграть. С «МЮ» в некоторых моментах повезло, пенальти не поставили. Здесь может всё обернуться иначе», — сказал Титов.

«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз: Юрген Клопп и Томас Тухель не пожалеют болельщиков в АПЛ «Челси» пропустил лишь два гола в девяти матчах под руководством Томаса Тухеля.