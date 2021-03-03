«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз: Юрген Клопп и Томас Тухель не пожалеют болельщиков в АПЛ

4 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех гостей оценён экспертами в 3.20. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси» 4 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.70.

Анализ и прогноз матча 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» (04.03.2021)

Центральным матчем 29-го тура чемпионата Англии станет противостояние «Ливерпуля» и «Челси» — команд, которые ещё до старта сезона считались одними из главных претендентов в чемпионской гонке. Теперь же они ведут отчаянную борьбу лишь за попадание в зону Лиги чемпионов.

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Если в начале 2021 года неудачные результаты «Ливерпуля» считались случайностью, то уже сейчас можно смело заявить, что мерсисайдцы в глубоком кризисе. Четыре поражения в шести последних матчах — это ужасно, даже победа над «Шеффилдом» в прошлые выходные (2:0) не выглядела слишком убедительной. Единственное, что радует Юргена Клоппа сейчас — успех с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (выездные 2:0).



Теперь же «Ливерпулю» предстоит сыграть настоящий поединок за шесть очков с «Челси». В турнирной таблице АПЛ команды разделяет всего одно очко — лондонцы идут пятыми, на строчку ниже находятся «красные». Очевидно, что этот матч станет предопределяющим в контексте борьбы за топ-4.



У лондонского же гранда дела в новом году пошли значительно лучше. После прихода на тренерский мостик Томаса Тухеля ещё ни разу не проигрывали (шесть побед и три ничьи) и крайне мало пропускают (два гола в девяти играх). Учитывая победу в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», можно даже сказать, что команда на ходу.

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Увы, далеко не факт, что матч получится красочным. Сезон-2020/2021 приучил болельщиков английского футбола к тому, что если они видят громкую вывеску, то начинают готовиться к нулям на табло. Вполне возможно, что таким был бы счёт и в матче первого круга между «Челси» и «Ливерпулем». Если бы не Андреас Кристенсен и Кепа Аррисабалага.

Тогда первый схлопотал удаление в конце первого тайма, а второй в начале второго подарил сопернику два гола — отсюда и получились выездные 2:0 для «красных». Впрочем, тот результат спустя столько месяцев вряд ли имеет хоть какое-то значение, поскольку исходные данные изменились.

В конце сентября «Челси» и «Ливерпуль» показывали совсем другой футбол. Лондонцы набирали очки, пусть и нестабильно, а вот мерсисайдцы на всех парах неслись защищать титул. Сейчас же расклады совсем иные. И даже фактор выездного матча может не смутить Тухеля и его команду.

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Совсем не способствует большому количеству забитых мячей и тяжелейший график, в котором вынуждены находиться соперники в феврале/марте. Для «Челси» предстоящий матч будет уже четвёртым за две недели. При этом ранее они играли с «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед», что отбирает ещё большее количество сил, нежели «проходные» игры, которых в АПЛ, конечно же нет.

В таких условиях куда проще встать в оборону и рассчитывать на быстрые контратаки — бежать вперёд у лондонцев есть кому. На таком фоне напрашивается классический тотал меньше 2.5 гола, на который дают около двойки.



Нельзя не отметить и прекрасную новость в стане «Ливерпуля». Аккурат под матч с «Челси» вернулись из лазарета Диогу Жота, Фабиньо, Наби Кейта и Джеймс Милнер. Впрочем, сложно сказать, как это может сказаться на игре команды, ведь далеко не факт что хотя бы один из них появится в стартовом составе.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси» 4 марта 2021 года

Противостояние двух немецких тренеров у руля двух крупнейших клубов АПЛ выглядит крайне интересным. И оно таким будет, но не в этом сезоне, искалеченным плотным графиком и бесконечными травмами. В этот раз мы увидим размеренную игру команд, которым есть что терять. А потому высокой результативности не будет.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.01.