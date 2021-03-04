«Динамо» М – «Северсталь»: прогноз Федора Канарейкина на матч 1-го раунда плей-офф КХЛ

Известный тренер Федор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Северсталь».



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.62.



«Стартовый матч серии получился очень тяжелым для обеих команд. Динамовцы в нем в итоге победили, но я бы отметил уверенную игру череповчан во второй половине встречи, особенно в третьем периоде. «Северсталь» имела немало моментов, но оборона москвичей во главе с многоопытным голкипером Александром Еременко смогла удержать победный счет.



Второй матч серии в Москве будет примерно таким же вязким, но, в то же время станет более результативным. Позавчера обороне «Северстали» практически удалось нейтрализовать лидеров атаки москвичей Дмитрия Яшкина и Вадима Шипачева. Хотя, все же один гол они смогли соорудить. Интересно, кто сегодня займет место в воротах бело-голубых – 40-летний Александр Еременко или Иван Бочаров. Если вновь будет играть Еременко – хватит ли у него сил на весь матч? С другой стороны, динамовцы располагают таким мощным нападением, что могут позволить себе одну-две шайбы пропустить и при этом три-четыре забросить. Так что выбираю ставку тотал больше 4,5 за 1,62», — сказал Канарейкин.

«Динамо» — «Северсталь». Прогноз: Крикунов и Разин покажут, что такое настоящий плей-офф Стартовая встреча серии завершилась со счётом 1:0, череповчан остановил только Ерёменко.