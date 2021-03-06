Блахович — Адесанья: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 259

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой UFC Ян Блахович — Исраэль Адесанья.



Ставка: победа Блаховича за 2.90.

«Адесанья поднимается в новый для себя дивизион. Это абсолютно непредсказуемый поединок. Если вы смотрели разбор полетов на UFC, то все равно здесь очень сложно дать прогноз.



Если мы вспомним, например, поединок, когда Андерсон Силва забирался в новый для себя вес и дрался с Форестом Гриффином. Гриффин – персонаж очень похожий на Яна Блаховича. Насколько легко тогда Силва с ним разобрался. Но суть в том, что каждый бой в ММА индивидуален, и очень сложно здесь что-то прогнозировать.



Я вот просто подумал, а вот если бы Адесанья не был чемпионом с таким хайпом вокруг него, то мы просто смотрели бы на него как на кикбоксера с хорошим рекордом в ММА. Тогда бы нам не казалось, что победить легко. Думаю, что Ян Блахович вполне может это сделать. У него есть хороший удар, и он уже показывал его в последних боях. Причем его последние сражения может быть даже убедительней выглядят, чем бои Адесаньи.



Там была победа и над Костой, который после признавался, что не был похож сам на себя. До этого был бой с Ромеро. Тот поединок был очень странным. Теперь Адесаньи придется подраться с человеком совершенного другого типажа. Мне кажется, что коэффициент 2.90 на победу Блаховича — это слишком много. Для тех, кто любит ставить, наверное есть смысл брать этот вариант.



Блахович умеет бить. Он очень хорошо готовится к бою в Польше. Шансы здесь равные, но в такой ситуации лучше брать победу бойца, коэффициент на которого выше. Если хотите рисковать, то ставьте на победу Блаховича».