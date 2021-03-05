«Ак Барс» — «Торпедо»: ставка Павла Лысенкова на игру плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на второй матч серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» — «Торпедо».
Ставка: «Ак Барс» забросит минимум 4 шайбы за 2.14.
«Первый матч для «Ак Барса» получился очень тяжелым. Казань стала первой в Восточной конференции, «Торпедо» вошло в плей-офф с восьмого места. Но победу удалось одержать только в овертайме – со счетом 2:1.
Впрочем, цифры на табло – не самое главное. Я отмечу, что «Ак Барс» владел большим преимуществом. Превзошел «Торпедо» по броскам в створ ворот почти в два раза: 52-30. Доминировал на вбрасывании: 48-21. Почти в два раза больше провел времени в атаке: 17:34 – 10:25.
В общем, я думаю, это какое-то чудо, что «Торпедо» пропустило так мало шайб. Но тут два фактора: во-первых, поймал кураж голкипер нижегородцев Андрей Тихомиров, сделавший аж 50 сейвов. Думаю, он выйдет и на следующий матч. Во-вторых, у «Ак Барса» давно есть проблемы с реализацией большинства. Да, в овертайме это большинство реализовал защитник Тревор Мерфи. Но вообще Казань использовала только одну попытку из пяти.
Я бы во втором матче серии взял кэф 2,14 на то, что «Ак Барс» пробьет индивидуальный тотал в 3,5 шайбы в основное время. Потому что Тихомиров не может в каждом матче делать по 50 сейвов. Я думаю, атаку Казани наконец-то прорвет», — сказал Лысенков».
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