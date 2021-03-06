«Барыс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Барыс» — «Металлург» Мг.

Ставка: итоговая победа «Барыса» за 2.09.

«Честно говоря, за «Магнитку» немного страшновато. Она ничем не выделялась в домашней части серии, завершившейся вничью. А теперь серия переехала в Казахстан, «Барыс» впервые в этом сезоне будет играть перед своими болельщиками (весь сезон он по случаю коронавируса отыграл с пустыми трибунами, а теперь обещали хоть сколько-то болельщиков разрешить). Конечно, услужливая статистика подскажет, что это по итогам всего регулярного чемпионата «Барыс» занял шестое место, а по домашним матчам он был десятым в Восточной конференции. Но публика должна сказать свое веское слово – хотя бы в одном матче.



То есть, по всему выходит, что и после казахстанской части серии нас ждет ничья, только со счетом 2-2. Разобраться бы теперь, кто из соперников в каком матче будет побеждать. Полагаю, что новизна игры со своими болельщиками должна сыграть решающую роль в матче равных соперников. Даже при том, что «Магнитка» — победитель Восточной конференции по гостевым матчам. Думаю, казахстанцы выковыряют себе вторую победу, причем вполне возможно, что вновь в овертайме. Ну, а «Магнитка» возьмет свое в четвертой игре».