«Северсталь» – «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на 3-й матч серии плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Северсталь» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Северстали» за 3.42.

«Во втором матче «Северсталь» дала стране угля, мелкого, но… много. Владимир Крикунов, конечно, капитально покритиковал своих подопечных на послематчевой пресс-конференции, но мне почему-то кажется, что критиковать он должен в первую очередь себя самого. «Динамо» явно играет под такими нагрузками, будто собралось минимум в финал конференции (ага, кто ж его туда пустит?), и нагрузки эти пока не сбросил. Разину удалось подвести пик «Северстали» под начало плей-офф – и вот вам результат достаточно разных по своим возможностям команд.



Дальше будет игра, прежде всего, на выдержку Крикунова. В принципе, он может сбросить нагрузки уже сейчас, и в субботу его команда даже не побежит, а полетит, и шансов у «Северстали», даже при очередном прыжке выше головы, не будет. Но, с другой стороны, спешить Васильичу некуда. Одно поражение еще не катастрофа. И даже счет 2-2 после возвращения из Череповца станет вполне приемлемым результатом. Поэтому он может продолжить грузить команду, и тогда «Северсталь» на морально подъеме от второго матча запросто может взять и третий.



Этот вариант и кажется мне наиболее вероятным. Он дает основания предсказать домашнюю победу череповчан в третьем матче. Не такую разухабистую и лихую, как была во второй игре, куда более скромную и вымороченную, но все равно в основное время».