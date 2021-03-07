«Ливерпуль» – «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч 27-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» – «Фулхэм».
Ставка: победа «Фулхэма» с форой (+1.5) за 1.87.
«Пять домашних поражений подряд – падать дальше некуда. Клоппу хорошо бы отдохнуть, перезагрузиться и со свежей головой возвращаться в работу, но никто, конечно, ему этого отдыха не даст. Ну а пока все чаще им принимаются непонятные решения – и по кадрам, и по тактике, и по управлению игрой (замена Салаха).
«Фулхэм» хороший матч провел против «Тоттенхэма» — и в организации игры, и в мысли, и в остроте они выглядели не хуже «шпор». Но уступили. На «Энфилде», думаю, команда Паркера сыграет примерно также. Строго без мяча в игре и вариативно после потерь мяча «Ливерпулем».
В декабре «Фулхэм» вполне мог «Ливерпуль» обыграть, но довольствовался ничьей. Не удивлюсь, если мерсисайдцы снова забуксуют в игре с непростым и опасным соперником».
- 7 марта 2021
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:33
-
07:30
-
07:18
-
07:00