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«Бавария» — «Боруссия» Д: где покажут в прямом эфире, во сколько начало матча 6 марта

«Бавария» — «Боруссия» Д: где покажут в прямом эфире, во сколько начало матча 6 марта
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6 марта состоится матч 24-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3». С 21:00 трансляцию начнёт «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех дортмундцев оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 4.75.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Д получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.35.

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