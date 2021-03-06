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Ян — Стерлинг: прогноз Ислама Махачева на бой 07.03.2021

Ян — Стерлинг: прогноз Ислама Махачева на бой 07.03.2021
Ставки / Прогнозы 0

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе в UFC, дал прогноз на поединок российского чемпиона промоушена Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга.

Ставка: победа Яна за 1.88.

«Если в первом раунде Стерлинг не сможет навязать свою борьбу, то Пётр сможет его финишировать. Стерлинг — не самый опасный соперник для Яна. Кори Сэндхаген, который недавно победил Фрэнки Эдгара, – вот этот парень опасен. Я смотрел пару его боёв, он очень чувствительный в стойке, хорошо двигается на ногах, чувствует дистанцию. У Яна такой же стиль: стойка, бокс, руки-ноги. В их поединке будет своего рода фехтование – кто кого перебьёт. Если Пётр победит, 95%, что Сэндхаген будет его следующим оппонентом», — сказал Ислам Махачев.

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