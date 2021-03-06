Петр Ян — Алджэмейн Стерлинг: прогноз Ти Джея Диллашоу на бой UFC 259

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу дал прогноз на поединок обладателя пояса Петра Яна и претендента Алджэмейна Стерлинга, который состоится на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.
Ставка: победа Яна за 1.88.
«Тяжёлый бой для Яна. Считаю, у него побольше навыков в отношении ведения боя, но Стерлинг — очень агрессивный боец. И ударная техника у него такая, что непросто подстроиться. Он не старается спрятать удары, а постоянно ими пользуется, чтобы удержать дистанцию. Джиу-джитсу у него потрясающее, Сэндхагена он «финишировал» за 45 секунд.
Думаю, главная слабость Яна — борьба. Я знаю, что один парень, который сейчас в Bellator, переборол его в одном из прошлых боёв. При этом я всё равно поставил бы на Яна, он более сбалансированный и структурный боец. Думаю, он всё-таки сможет держать нужную дистанцию», — сказал Диллашоу в интервью YouTube-каналу Майка Свика.
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