Петр Ян — Алджэмейн Стерлинг: прогноз Ярослава Перканюка на бой UFC 259

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на бой Петр Ян — Алджэмейн Стерлинг в рамках турнира UFC.

Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 1.54, победа Яна за 1.85.

«Ян действует в октагоне в зрелищной манере. Он проводит интенсивные бои, постоянно давит на соперников и только наступает. Уверенней Петр себя чувствует в стойке, но при необходимости конкурентоспособен и в партере. У представителя России отличная защита от тейкдаунов – 88%. Чем выделяется Ян, так это выносливостью. Он способен провести все пять раундов в одном ритме. Стоит отметить и крепкую челюсть бойца, Петр еще ни разу не бывал в нокауте.



Стерлинг крайне опасен в партере, он при первой возможности пытается выйти на болевой прием и действует активно. В последнее время Алджэмейн значительно улучшил навыки в стойке. Он больше не набегает, а старается держать дистанции и выкидывает не только одинокие удары, но и работает серийно. Из слабых сторон американца – это выносливость. Стерлинг слишком активничает в первых раундах и быстро расходует силы.



Стерлинг уже несколько недель рассказывает, как он будет переводить Яна, пока не задушит. Но действительно ли Стерлинг такой мастеровитый грэпплер? Разобраться нам поможет статистика. За последние три боя (Муньос, Ривера и Сэндхаген) Алджэмейн 15 раз попытался провести тейкдаун. Как думаете, сколько раз ему удалось совершить успешный перевод? Ни разу. Ян тренировался в Дагестане, где как раз работал над борьбой и защитой от тейкдаунов. Тогда возникает вопрос, если Стерлингу не удалось переводить «середнячков» дивизиона, как он это будет делать в предстоящей схватке? Скорее всего, Стерлинг все же запишет себе в актив несколько успешных тейкдаунов, но не более. Бой пройдет в стойке, где будет доминировать Ян.



Конечно же, тотал больше по раундам (2,5). Даже сам Ян говорил, что планирует победить в 3-м или 4-м раунде.



Также рекомендую присмотреться к победе Яна. Он выносливый и универсальный боец, чего не скажешь о Стерлинге».