«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата России

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Краснодар».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.01.

«Впереди нас ждет суперматч «Спартак» — «Краснодар». И те и другие в последнее время испытывают трудности, причем ощутимые. «Краснодар» вылетел из Лиги Европы. В прошлом туре «Краснодар» не сумел обыграть «Урал».



Что касается «Спартака», то он перешел на новую схему, но пока нет результата. Это именно те моменты, на которые мы обращаем внимание в этой части сезона.



Что может произойти в этом матче? Мне кажется, что игра может быть результативной. «Краснодар» плохо играет в обороне. «Спартак» давно не забивал, и это должно когда-то случиться. Мне кажется, что в этом матче «Спартак» должен забить, тем более завершается дисквалификация Ларссона.



«Краснодар» хорош в атаке. Про слабую оборону мы уже сказали, но в нападении команда все еще способна творить. Мне кажется, что неидеальная спартаковская защита наверняка пропустит. Матч должен получиться результативным, и обе команды должны забить».