Биатлон, спринт, мужчины. Результаты гонки, кто победил, на каком месте россияне

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержал француз Симон Детьё. Серебряным призёром стал швед Себастиан Самуэльссон, бронзу завоевал немец Арнд Пайффер. Все призёры стреляли без промахов.
Лучшим из россиян – десятым — стал Эдуард Латыпов, допустивший один промах на «стойке». Карим Халили финишировал 16-м, Александр Логинов — 23-м, Матвей Елисеев — 34-м, Евгений Гараничев — 37-м. Кирилл Стрельцов оказался 64-м.
Детьё не входил в число основных претендентов на победу: ставки на его успех принимались с коэффициентом 31.0. Выигрыш с 1000 рублей составил бы 31 тыс. рублей.
Финиш Арнда Пайффера в топ-3 шёл за 4.50, ставки на попадание Самуэльссона на подиум принимались за 3.50.
- 6 марта 2021
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