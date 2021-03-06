«Бавария» — «Боруссия» Д: результат матча, как сыграли 06.03.2021, какой счёт, кто забил

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» переиграла дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 4:2.



На 2-й минуте счёт открыл Эрлинг Холанд. Менье с фланга сделал заброс вперёд, Делейни выиграл подбор возле чужой штрафной, Холанд принял мяч и хлёстко пробил в нижний угол ворот. Спустя семь минут Холанд оформил дубль. Дахуд сделал длинный перевод вперёд, Шульц прорвался по флангу и сделал пас в штрафную, Азар прострелил в центр — Эрлинг подставил ногу и послал мяч в пустой угол ворот.



На 26-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч. В позиционной атаке «Баварии» Зане вошёл в штрафную, качнул защитника и прострелил во вратарскую, а Левандовски без помех расстрелял пустые ворота. В конце первого тайма Левандовски сравнял счёт, реализовав пенальти, назначенный после вмешательства VAR. На 88-й минуте полузащитник «Баварии» Леон Горецка забил третий гол своей команды. Точку в матче поставил Левандовски, который оформил хет-трик.

Поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.65: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1650 рублей. Успех дортмундцев оценивался в 5.75, ничья — в 4.75.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.28, «обе забьют» — за 1.38, а пенальти — за 2.30.