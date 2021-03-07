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«Спартак» — «Краснодар»: результат матча, как сыграли 07.03.2021, какой счёт, кто забил

«Спартак» — «Краснодар»: результат матча, как сыграли 07.03.2021, какой счёт, кто забил
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.

На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев, ему ассистировал Наиль Умяров. Спустя шесть минут преимущество красно-белых увеличил Квинси Промес, голевую передачу отдал Джордан Ларссон. В начале второго тайма полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский сократил разрыв в счёте. На 61-й минуте Соболев оформил дубль, ему ассистировал Промес. Спустя две минуты Ларссон забил четвёртый гол москвичей, результативный пас на счету Умярова. На 75-й минуте отличился Эсекьель Понсе, забив с передачи Алекса Крала. В концовке встречи Ларссон оформил дубль, забив шестой гол в ворота «Краснодара».

Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.53: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2530 рублей. Успех «Краснодара» оценивался в 3.10. Ставки на ничью принимались за 3.64.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.93, «обе забьют» — за 1.70, гол Квинси Промеса — за 3.50.

«Спартак» — «Краснодар». Прогноз: Промес оставит красно-белых в чемпионской гонке РПЛ
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