«Спартак» — «Краснодар»: результат матча, как сыграли 07.03.2021, какой счёт, кто забил

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.



На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев, ему ассистировал Наиль Умяров. Спустя шесть минут преимущество красно-белых увеличил Квинси Промес, голевую передачу отдал Джордан Ларссон. В начале второго тайма полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский сократил разрыв в счёте. На 61-й минуте Соболев оформил дубль, ему ассистировал Промес. Спустя две минуты Ларссон забил четвёртый гол москвичей, результативный пас на счету Умярова. На 75-й минуте отличился Эсекьель Понсе, забив с передачи Алекса Крала. В концовке встречи Ларссон оформил дубль, забив шестой гол в ворота «Краснодара».

Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.53: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2530 рублей. Успех «Краснодара» оценивался в 3.10. Ставки на ничью принимались за 3.64.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.93, «обе забьют» — за 1.70, гол Квинси Промеса — за 3.50.