«Бетис» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Бетис» — «Алавес».
Ставка: «Бетис» выиграет и не пропустит за 2.66.
«Бетис» в трех последних турах набрал девять очков, а «Алавес» — ноль. Думаю, что тенденция продолжится и «Бетис» снова победит, а «Алавес» уступит. Тем более, что у севильцев возвращаются в строй после травм ключевые фигуры в атаке – Фекир и Борха Иглесиас. При этом бело-зеленые достаточно надежно выглядят в обороне, поэтому поставлю на сухую победу команды Мануэля Пеллегрини.
Также отмечу, что «Бетис» прибавляет по ходу матчей, и мне тут также нравится ставка на то, что после первого тайма будет ничья, а в итоге «Бетис» выиграет. С коэффициентом 4.5 эта ставка кажется мне достаточно валуйной», — сказал Вишневский.
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