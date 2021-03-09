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«Ювентус» – «Порту»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов

«Ювентус» – «Порту»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ювентус» – «Порту».

Ставка: ТМ 3 за 1.62.

«Гол в концовке первой встречи, конечно, облегчит жизнь «Ювентусу». Без него даже победы 2:0 было бы недостаточно для общего успеха, а теперь устроит и минимальная победа 1:0.

Тем не менее, «Юве» явно проводит этот сезон не на привычно высоком уровне и их периодические неудачи мало кого действительно удивляют. Кадровые проблемы – одна из причин. Чтобы не рисковать потерять ещё и Роналду, Пирло выпустил португальца в последнем туре лишь на 20 минут.

«Порту» умеет играть по счёту и наверняка именно это и будет делать в Турине. В первой игре португальцы грамотно действовали без мяча и почти ничего не позволили сделать итальянцам. Нет больших сомнений в том, что и на выезде они отдадут мяч и сосредоточатся на контратаках.

Наверняка, как и в Порту, первый тайм здесь пройдёт особенно осторожным. Рисковать нельзя ни тем, ни другим. Если бы «Юве» уступил в Португалии 0:2, был бы резон включать режим «все в атаку» с первых минут, ну а так достаточно будет контролировать игру и планомерно наращивать давление на соперника», — сказал Петросьян.

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В 10 последних матчах у «Порту» всего четыре победы, а вот туринцы набрали ход.
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