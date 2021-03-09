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«Челси» — «Эвертон»: результат матча АПЛ, какой счёт, как сыграли 08.03.2021, кто забил

«Челси» — «Эвертон»: результат матча АПЛ, какой счёт, как сыграли 08.03.2021, кто забил
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 31-й минуте матча. Прошла атака «Челси» левым флангом: защитник Маркос Алонсо от края штрафной исполнил силовой прострел в центр, откуда Кай Хаверц пробил в касание, а мяч рикошетом от ноги защитника «ирисок» Бена Годфри залетел в ворота.

На 64-й минуте Кай Хаверц ворвался в штрафную, где ему навстречу рванул вратарь гостей Джордан Пикфорд и зацепил немца плечом — судья назначил пенальти. Полузащитник «аристократов» Жоржиньо спокойно покатил мяч с «точки» в левый нижний угол, а Пикфорд заранее упал в другую сторону.

Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1600 рублей. Успех «Эвертона» оценивался в 6.70. В ставки на ничью принимались за 4.40.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за за 1.94, «обе забьют — нет» — за 1.90, а пенальти — за 2.70.

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