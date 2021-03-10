«Манчестер Сити» – «Саутгемптон»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» – «Саутгемптон».



Ставка: победа «Саутгемптона» с форой (+2) за 1.89.



«Ман Сити» продолжил использовать АПЛ как часть тренировочного процесса для Лиги чемпионов. Даже статус дерби не изменил отношения игроков к игре чемпионата, а их уровня не хватило для того, чтобы на голом классе переиграть «МЮ». И 21-матчевая победная серия команды Гвардиолы таким образом прервалась.



Не думаю, что что-то изменится в их настрое и на этот раз. Отрыв от второго места позволяет «Сити» не слишком беспокоиться о турнирном положении, и главной задачей остается в максимально энергосберегающем режиме отыграть очередные 90 минут.



«Саутгемптон» между тем только что победил впервые за 11 туров – «Шеффилд Юнайтед» действовал на редкость авантюрно, и «святые» этим не преминули воспользоваться. Впрочем, они в очередной раз потеряли из-за травмы Ингса, чем, конечно, ослабили атакующий потенциал.



Скорее всего, «Сити» сыграет в привычном стиле, не особо напрягаясь, попробует заработать очки и подойти в должном тонусе к Менхенгладбаху в следующий вторник. Ну а «святые» на милость победителю сдаваться, конечно, не будут. Думаю, они дадут хозяевам бой», — сказал Петросьян.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз: Гвардиола легко переживёт поражение в дерби На минувших выходных прервалась победная серия «Манчестер Сити», длившаяся 21 матч.