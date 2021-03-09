«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз: Гвардиола легко переживёт поражение в дерби

10 марта состоится перенесённый матч 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех гостей оценён экспертами в 17.00. А ставки на ничью принимаются за 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» 7 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05.

Анализ и прогноз матча 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» (10.03.2021)

На минувших выходных подошла к концу феноменальная серия «Манчестер Сити» из 21-й победы. Подопечные Хосепа Гвардиолы без вариантов проиграли дерби «Манчестер Юнайтед» — 0:2. Справедливости ради, положение осталось предельно комфортным. Чистое первое место в турнирной таблице АПЛ с колоссальным отрывом.

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Ближайший преследователь — как раз «Манчестер Юнайтед» — отстаёт на 11 очков, остальные находятся ещё дальше. Впереди всего 10 туров, так что для полноценной интриги в чемпионской гонке нужно спотыкаться по поводу и без. Пока же «горожане» постараются вернуться на победный путь в матче с «Саутгемптоном».



Оформить очередные три очка в матче со «святыми», как кажется, будет не так сложно, ведь команда Ральфа Хазенхюттля ужасно выступает на протяжении полутора месяцев. В десяти матчах добыто всего две победы при семи поражениях. «Саутгемптон» опустился уже на четырнадцатую строчку турнирной таблицы и рискует продолжить падение, если в ближайший месяц не начнёт набирать очки.



К сожалению для «Сотона», никакого света в конце тоннеля не видно — впереди непростой календарь, а лазарет команды по-прежнему забит под завязку. В матче с «Сити» не смогут сыграть Ориоль Ромеу, Тео Уолкотт, Майкл Обафеми и главный актив команды Дэнни Ингс. Когда в прошлом сезоне форвард стабильно играл по два матча в неделю и забивал в каждом из них, казалось, что проблемы со здоровьем остались позади. Теперь же всё встало на свои места — в текущем сезоне АПЛ он лечится всё чаще.

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«Сити» по-прежнему играет в тот футбол, который приносит результат в условиях тяжёлого и энергозатратного сезона. Тотальный контроль мяча и отсутствие желания разгромить соперника в целях экономии силы. Грамотная стратегия Гвардиолы даёт свои плоды — команда не только лидирует в АПЛ, но и является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.



Матч первого круга английской Премьер-лиги между «Сити» и «Саутгемптоном» завершился скромной выездной победой «горожан». Впрочем, тут нужно сделать существенную оговорку — на момент встречи «святые» находились в великолепной форме и представляли очевидную угрозу. Тем не менее, «Сити» практически играючи добыл победу. Теперь же манкунианскому гранду должно быть ещё проще.



Безусловно, на «Сити» давила беспроигрышная серия. Казалось, теперь игроки могут расслабиться и сыграть свободно, атакующе. Но нет — в сезоне ещё ничего не решено, а уже через неделю предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией». Гвардиола доступно донесёт до игроков важность экономии сил, и вряд ли его подопечные понесутся вперёд с желанием уничтожить и без того терпящего бедствие соперника.

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«Саутгемптон» тоже не станет сдаваться и проигрывать встречу ещё до выхода на поле. Тем не менее, есть ли у обескровленной команды хоть какие-то шансы против такого «Сити»? Сомнения имеются. Нет сомнений лишь в том, что «святые» дадут бой даже такому титулованному сопернику. Проверим общий тотал меньше 3 голов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» 10 марта 2021 года

Нас ожидает очередной спокойный матч в исполнении «Манчестер Сити» с быстрым голом в первом тайме и тотальным контролем мяча на протяжении всей игры. Вряд ли «Саутгемптон», не имеющий на острие атаки Дэнни Ингса, сможет хотя бы раз вскрыть лучшую оборону АПЛ текущего сезона.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 2.06.