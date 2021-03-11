«Рома» — «Шахтёр»: смотреть онлайн, трансляция матча 11.03.2021, прямой эфир, какой канал
11 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Шахтёр». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех гостей оценён экспертами в 5.70. А ставки на ничью принимаются за 4.75.
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Рома» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.72, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 4.00.
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