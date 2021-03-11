«Олимпиакос» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на игру плей-офф Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Олимпиакос» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Возвращение противостояния годичной давности, когда чуть ранее, в 1/16 финала, греки выбили «канониров». Мы помним тот драматический овертайм, выездной гол, который позволил «Олимпиакосу» шагнуть вперёд.
Конечно, всё это свежо в памяти для «канониров». Нет сомнений, что настрой, состав и всё остальное будут самыми важными и статусными.
«Олимпиакос» неплохо играет против «Арсенала». У него поровну побед и поражений. Матчи получаются, как правило, очень результативными. Они забивают в среднем три мяча за игру, и эти голы распределяются поровну между соперниками.
Я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют. Это с учётом того, что игра пройдёт в Греции, а «Арсенал» даже от «Бёрнли» умудряется пропускать. В обороне у «канониров» всё очень слабо», — сказал Казаков.
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