«Олимпиакос» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на игру плей-офф Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Олимпиакос» — «Арсенал».



Ставка: обе забьют за 1.85.



«Возвращение противостояния годичной давности, когда чуть ранее, в 1/16 финала, греки выбили «канониров». Мы помним тот драматический овертайм, выездной гол, который позволил «Олимпиакосу» шагнуть вперёд.



Конечно, всё это свежо в памяти для «канониров». Нет сомнений, что настрой, состав и всё остальное будут самыми важными и статусными.



«Олимпиакос» неплохо играет против «Арсенала». У него поровну побед и поражений. Матчи получаются, как правило, очень результативными. Они забивают в среднем три мяча за игру, и эти голы распределяются поровну между соперниками.



Я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют. Это с учётом того, что игра пройдёт в Греции, а «Арсенал» даже от «Бёрнли» умудряется пропускать. В обороне у «канониров» всё очень слабо», — сказал Казаков.

«Олимпиакос» — «Арсенал». Прогноз на матч: время мести для Обамеянга и Артеты Именно греки выбили лондонцев из Лиги Европы в минувшем сезоне. Пора платить по счетам.