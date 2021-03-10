«Олимпиакос» — «Арсенал». Прогноз на матч: время мести для Обамеянга и Артеты

11 марта 2021 года состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех греческого клуба оценён экспертами в 4.05. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал» 11 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал» Лондон (11.03.2021)

Календарь не щадит никого, уже пронеслась первая неделя весны. В европейских чемпионатах давно буйствует второй круг, дело близится к завершающей трети сезона, а стадия плей-офф еврокубков набрала приличный ход. В Лиге Европы, например, благополучно добрались до 1/8 финала.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз: Гвардиола легко переживёт поражение в дерби На минувших выходных прервалась победная серия «Манчестер Сити», длившаяся 21 матч.

Первые матчи запланированы на 11 марта, четыре из них начнутся в 23:00 мск. В Греции на стадионе «Георгиос Караискакис» местный «Олимпиакос» примет английский «Арсенал». Пожалуй, интереснейшая пара на данном этапе турнира после «МЮ» и «Милана», без внимания оставлять такое противостоние явно не стоит.



Греки давно зарекомендовали себя на европейской арене как силу, с которой стоит считаться. Уже давно мелькают в плей-офф и доставляют неудобства более именитым соперникам. Вспомнить хотя бы прошлый розыгрыш Лиги Европы, когда они неожиданно выбили как раз лондонцев. Так что тут ещё и личные счеты.



Текущий розыгрыш еврокубков не исключение. В 1/16 финала Лиги Европы пирейцы попали с третьего места группы С в Лиге чемпионов. Там разобрались с не самым слабым голландским ПСВ. В первой игре у себя дома выиграли со счётом 4:2, а затем на выезде – со счётом 2:1.

«ПСЖ» — «Барселона». Прогноз на матч: забудьте о 6:1. Мбаппе не допустит чуда в Париже «Барселона» добавила, но легендарное спасение в матче с «ПСЖ» четырёхлетней давности не повторит.

После этого красно-белые провели два матча в чемпионате Греции и ещё один — в Кубке страны. В турнирной таблице первенства привычно идут на первом месте, набрав 64 очка за 25 туров. Отрыв от ближайшего преследователя внушительный, составляет целых 16 пунктов, так что беспокоиться не стоит. Очередной титул фактически гарантирован.



«Арсенал» в последнее время выглядит гораздо интереснее, чем в начале сезона. Умудрился выбить из 1/16 финала Лиги чемпионов крепкую «Бенфику». Сперва была ничья в Португалии (1:1), а затем пришлось понервничать у себя дома, но концовку провели мощно и прошли дальше (3:2).



Да и десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии чуть лучше, чем 14-е. После 27 сыгранных матчей в активе 38 очков, отрыв от зоны вылета составляет 12 пунктов, а до пятёрки лучших не хватает десяти баллов. Учитывая серьёзную конкуренцию, выше забраться будет не так-то просто.

«Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз: прервётся ли жуткая домашная серия Клоппа в Будапеште? Последняя победа «Ливерпуля» на «Энфилде» случилась ещё в прошлом году. Но теперь играть придётся в Венгрии.

Хотя форму «канониры» набрали неплохую, за шесть предыдущих игр во всех турнирах проиграли всего лишь один раз. В роли обидчика выступил «Манчестер Сити» (0:1), который сейчас наводит ужас на АПЛ. А в остальных пяти случаях забили сразу 15 мячей, то есть с результативностью порядок.



Любопытно, что у «Олимпиакоса» накануне первой встречи в Лиге Европы против «Арсенала» проблемы с защитниками. Семеду и Пападопулос в лазарете, а в прошлой игре на 18-й минуте был заменён Уссейну Ба. При таких раскладах есть смысл подумать над Х2 + тотал больше 1.5 мяча за 1.66. Шансы зацепиться у гостей хорошие. Один мяч они почти наверняка забьют, а скорее всего — даже два.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал» 11 марта 2021 года

«Олимпиакос» является довольно крепким соперником, именно греки в прошлом розыгрыше Лиги Европы выбили «канониров». Однако у лондонцев есть все шансы зацепиться в Греции. Дело в том, что греки испытывают кадровый кризис в линии обороны, а англичане в последнее время с результативностью проблем не имеют.



Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.66.