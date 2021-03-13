«Лидс» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 28-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Челси».
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.07.
«Время снова говорить об английском футболе, а конкретно о противостоянии «Лидса» и «Челси». Мне кажется, что здесь совершенно понятно, на что надо ставить. Предлагаю взять следующую ставку – тотал меньше 2.5.
Объясню, почему нужно брать именно эту ставку. «Лидс» уже не так хорош и результативен, как в первой части сезона, а «Челси» приучил нас к тому, что при Тухеле будет играть в очень скупой и не самый выразительный футбол, который, однако, будет приносить результат и не давать сопернику забивать мячи в ворота лондонцев.
Фаворит матча очевидный, тон игры тоже очевидный – прагматичный и осторожный футбол. Хоть «Челси» уверенно идет в Лиге чемпионов и АПЛ, но «Лидс» дома постарается у соперника очки отобрать. Уверен, что это продолжится в той канве, которая наметилась в этом противостоянии в предыдущих матчах – только 3 из 10 последних встреч были верховыми, и в 4 из 10 срабатывала ставка «обе забьют». Форма команд в текущий момент тоже не даёт усомниться в том, что тотал меньше — лучшая ставка на этот матч».
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